Англія

Коментар від захисника стосовно першого знайомства англійського колективу з тренером.

Екс-захисник Манчестер Сіті Гаель Кліші розповів щодо першого тренування Хосепа Гвардіоли у команді.

"Я знав, що приходжу сюди вже рік, і я спостерігав за вами.. у вас команда, повна товстих гравців", — цитує Гаеля One Football.

"Зі мною жоден гравець не може розраховувати на гру кожного матчу.. пам'ятайте про це. Якщо вас це не влаштовує, скажіть мені, і ми відпустимо вас до іншого клубу. Якщо ви залишитеся, я не хочу чути жодного слова про це наступні місяці".

Гаель залишив Манчестер Сіті у 2017 році. Разом з командою Хосеп виграв всі можливі трофеї.