Англія

Чергове історичне досягнення підопічних Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті жодного разу не програв в останніх 29 матчах у всіх турнірах, у даному випадку АПЛ, Ліга чемпіонів, Кубок Англії та Клубний чемпіонат світу.

Манчестер Сіті — Челсі 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.04.2024

Протягом цього часу "містяни" здобули 23 перемоги і 6 разів зіграли внічию. За даними OptaJoe, для колективу Хосепа Гвардіоли ця серія без поразок є найдовшою в історії клубу.

Остання на даний момент поразка Манчестер Сіті датується 6 грудня 2023 року, коли вони гостювали в Астон Вілли у рамках 15 туру АПЛ (1:0).

Покращити свій результат команда може у четвер, 25 квітня, коли зустрінеться з Брайтоном на його полі (перенесений матч 29 туру чемпіонату Англії).

Нагадаємо, сьогодні "містяни" мінімально здолали Челсі на шляху до фіналу Кубка Англії-2023/24.