Англія

Досвідчений центрбек залишить Челсі влітку 2024 року та може як повернутися до Бразилії, так і продовжити виступи в Європі.

Напередодні віковий центральний захисник Тіаго Сілва офіційно оголосив, що прийняв рішення не продовжувати свій спливаючий влітку контракт та залишити лондонський Челсі на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Флуміненсе, який є для 39-річного бразильця рідним клубом, зробив своєму зірковому вихованцю офіційну пропозицію щодо повернення до Бразилії.

Зазначається, що сторони вже узгодили майже усі деталі контракту, проте сам Тіаго Сілва поки що не поспішає приймати рішення щодо свого майбутнього, маючи у себе на столі кілька варіантів для продовження кар'єри на вибір між Європою та Бразилією.

Нагадаємо, раніше директор Флуміненсе вже публічно заявлял про бажання повернути свого досвідченого вихованця.

Тіаго Сілва перейшов до лондонського Челсі на правах вільного агента у 2020 році. За цей час він зіграв за "пенсіонерів" 151 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі. Разом з Челсі бразилець виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.