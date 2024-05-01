Англія

За англійського центрбека планується запекла боротьба.

Центральний захисник Тосін Адарабіойо вирішив не продовжувати контракта та залишити лондонський Фулгем на правах вільного агента наприкінці поточного сезону, тому зараз гравець перебуває у пошуках нового клуба. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ньюкасл Юнайтед зацікавлений у тому, щоб підписати 26-річного англійського захисника, проте уся боротьба за нього ще попереду через наявність кількох варіантів для продовження кар'єри.

У поточному сезоні Адарабіойо провів за Фулгем 25 матчів у всіх турнірах (1995 хвилин), в яких він забив 2 голи та заробив 2 попередження. Портал Transfermarkt наразі оцінює англійського центрбека в 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що за підписання Тосіна Адарабіойо також готові поборотися Мілан, Ліверпуль, Тоттенгем та Вест Гем.