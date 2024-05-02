Англія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Квітень 2024 року залишився позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.

У англійській Прем’єр-лізі визначився список претендентів на звання найкращого гравця місяця.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) / 5 матчів (Челсі, Ліверпуль, Борнмут, Шеффілд Юнайтед, Бернлі), 6 гол + 1 гольовий пас;

– Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті) / 5 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Лутон, Брайтон, Ноттінгем Форест), 2 голи + 1 гольовий пас + 2 "сухих" матчі;

– Кай Гаверц (Арсенал) / 6 матчів (Лутон, Брайтон, Астон Вілла, Вулвергемптон, Челсі, Тоттенгем), 4 голи + 3 гольові передачі;

– Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес) / 6 матчів (Борнмут, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Вест Гем, Ньюкасл, Фулгем), 5 голів;

– Коул Палмер (Челсі) / 4 матчі (Манчестер Юнайтед, Шеффілд Юнайтед, Евертон, Астон Вілла), 7 голів + 1 гольовий пас;

– Джордан Пікфорд (Евертон) / 6 матчів (Ньюкасл, Бернлі, Челсі, Ноттінгем Форест, Ліверпуль, Брентфорд), 4 "сухих" матчі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна також на сайті АПЛ.