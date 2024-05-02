Англія

Реакція тренера на публікації в ЗМІ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував чутки, що клуб нібито планує продати більшу частину команди влітку.

"Ми не збираємося продавати основну частину складу, це якісь жарти.

Щоліта одне й те саме: МЮ цікавиться 200 футболістами, продаємо всіх гравців з команди. Ви пишете такі заголовки, треба брати відповідальність за те, що робите такі заголовки", – сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг заборонив трьом британським виданням ставити питання на прес-конференції за його участі.