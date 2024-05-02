Україна

Тренер Карпат висловив думку стосовно майбутніх виступів команди.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів щодо виступів колективу та трансферних планів.

"Футболісти самі повинні зрозуміти, що треба ті 4 матчі дограти. Не просто грати, а показувати результат. Працюємо над тим", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Придбання 6 / 7 гравців наступного літа? Ну приблизно десь так ми й хочемо. Бо взимку ми в принципі нікого не взяли".

Завдяки мінімальній перемозі над Полтавою Карпати гарантували собі вихід до УПЛ.