Англія

На даний момент було представлено лише домашній комплект "червоних".

Ліверпуль на своєму офіційному сайті презентував домашню форму на сезон-2024/25.

На новій футболці оновлена версія легендарного візерунка та принту клубу, які використовувалися у 1984 році.

Дизайн нової форми відрізняється жовтим хромованим візерунком із зображенням девізу клубу YNWA.

Також футболка прикрашена коміром із традиційними жовтими та червоними деталями, що нагадує форму 1984 року, коли Ліверпуль завоював Кубок європейських чемпіонів у Римі.

Воротарський светр виконаний у чорному кольорі із сірими вставками, а також білими написами спонсорів та логотипом клубу.

Після 35 ігор Ліверпуль набрав 75 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ.