Англія

23-річний англієць набрав 42 відсотки голосів.

Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим футболістом року за версією англійської Асоціації журналістів FWA.

23-річний англієць набрав 42% у голосуванні серед майже 900 членів асоціації.

У трійку найкращих потрапили півзахисник Арсеналу Деклан Райс та хавбек Манчестер Сіті Родрі. Далі розташувалися Коул Палмер (Челсі), Оллі Воткінс (Астон Вілла) та Мартін Едегор (Арсенал).

Цього сезону Фоден провів 48 матчів, у яких забив 24 м'ячі та зробив 10 гольових передач.

Минулого року володарем премії FWA став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, а для Фодена це перша подібна нагорода у кар'єрі.

Також FWA назвала найкращу футболістку року, якою стала нападаюча Манечестер Сіті Банні Шоу.