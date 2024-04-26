Англія

Англієць відзначив важливість Кевіна Де Брюйне для Ман Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про гру Кевіна де Брюйне в матчі з Брайтоном (4:0).

"Гра разом з найкращими гравцями світу, такими як Кевін, безумовно, допомагає і моїй грі. Коли він у формі – він найкращий гравець АПЛ. Грати з ним у півзахисті допомагає моїй грі.

Він бачить паси, які інші гравці не бачать. Іноді тобі просто потрібно вибігти на вільний простір, і він знайде тебе.

Приємно, що зараз я граю з ним у півзахисті, і сподіваюся, що зможу продовжувати грати з ним, тому що це добре для команди. Ми просто хочемо вигравати гру за грою, щоб дістатися до титулу", – сказав Фоден.

Дивитися відео голів та огляд матчу Брайтон — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.