Англієць відзначив важливість Кевіна Де Брюйне для Ман Сіті.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
26 квітня 2024, 13:47
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про гру Кевіна де Брюйне в матчі з Брайтоном (4:0).
"Гра разом з найкращими гравцями світу, такими як Кевін, безумовно, допомагає і моїй грі. Коли він у формі – він найкращий гравець АПЛ. Грати з ним у півзахисті допомагає моїй грі.
Він бачить паси, які інші гравці не бачать. Іноді тобі просто потрібно вибігти на вільний простір, і він знайде тебе.
Приємно, що зараз я граю з ним у півзахисті, і сподіваюся, що зможу продовжувати грати з ним, тому що це добре для команди. Ми просто хочемо вигравати гру за грою, щоб дістатися до титулу", – сказав Фоден.
Дивитися відео голів та огляд матчу Брайтон — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.