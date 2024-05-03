Англія

"Молотобойці" шукають потенційну заміну Моєсу.

Колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі може стати керманичем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, після того, як Мілан відмовився від кандидатури Лопетегі, керівництво "молотобойців" відновило перемовини з іспанським фахівцем. Тим не менш, переговори ще не завершені й остаточне рішення щодо чинного головного тренера команди Девіда Моєса не буде ухвалено поки шотландець не зустрінеться з радою директорів клубу після закінчення сезону.

Зазначається, що Вест Гем активно шукає нового головного тренера та розглядає кілька кандидатів. Минулого місяця були проведені переговори з Рубеном Аморімом з лісабонського Спортинга. Лондонський клуб також розглядав Гансі Фліка, Марко Сілву з Фулгема та Паулу Фонсеку з Лілля.

Нагадаємо, що у Хулена Лопетегі є досвід роботи в Англії. У сезоні-2022/23 він очолював Вулвергемптон.