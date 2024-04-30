Італія

Керівництво прислухалось до фанатів.

Керівництво італійського Мілана відмовилось від призначення Хулена Лопетегі головним тренером команди. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, міланці відмовилися від запрошення Лопетеги після протестів фанів. Петицію під назвою Nopetegui підписали понад 10 тисяч людей за 48 годин.

Найближчим часом клуб відновить пошуки тренера. Серед кандидатів на посаду називають Паулу Фонсеку з Лілля. Можливим кандидатом називається Роберто Де Дзербі з Брайтона, проте з ним поки що не зв'язувалися. Також керівники "россонері" розглядають варіанти з призначенням Марка ван Боммеля, Рубена Аморіма або Тіаго Мотту.