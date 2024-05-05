Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Англії, який пройде 5 травня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Вест Гемом, яке пройде на Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 5 ТРАВНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Постійно знекровлений та кризовий лондонський Челсі продовжує свій тернистий шлях до виконання хоча б мінімального завдання, поставленого керівництвом лондонців перед головним тренером Маурісіо Почеттіно. Мова йдеться про потрапляння клуба в хоча б якісь єврокубки, щоб все ще голова правління та співвласник "синіх" Тодд Боелі міг зробити бодай якийсь звіт перед іншими аукціонерами та інвесторами щодо хоч якогось прогресу презентованого ним футбольного проєкту, на який за короткий період часу були бездумно і через відсутність досвіду в футбольній сфері витрачено сотні мільйонів євро.

На даний момент "сині" розташовуються на восьмому місці в турнірній таблиці АПЛ, проте прогрес Челсі під керівництвом Почеттіно спостерігається в багатьох аспектах, нехай для рядового глядача немає особливої різниці чи це десята сходинка, чи це восьма — саме рівень футболу виріс, хоча при цьому є низка очевидних проблем, над якими треба багато працювати (систематичні травми, відсутність організованої оборони, одноманітність в атаці, багато індивідуальних помилок за наявності високого пресингу суперника, нестабільність). Тим не менш, у Челсі є аж чотири матчі в нинішньому розіграші чемпіонату Англії, тоді як відставання від не менш кризового Манчестер Юнайтед становить лише три очки, а в порівнянні з Ньюкаслом є один поєдинок у запасі за наявності п'яти пунктів відставання. Але нестабільність Челсі — це головна причина, чому впевненості у "пенсіонерах" немає ніколи.

Вест Гем — прямий конкурент команди Маурісіо Почеттіно не лише у боротьбі за єврокубкову зону, а й її суперник територіального характеру. На тлі цілого ряду поспіль незадовільних результатів "молотобійців" як у плей-оф Ліги Європи, так і в АПЛ, у ЗМІ активно почала з'являтися інформація щодо потенційної зміни тренерського штабу Вест Гема на чолі з Девідом Моєсом на умовного Рубена Аморіма з лісабонського Спортінга. Але після повернення, наприклад, основного воротаря Альфонсо Ареола та беззаперечного лідера команди Джаррода Боуена, що вилилося у результативну нічию з Ліверпулем з рахунком 2:2 в останньому матчі, чутки в пресі добряче притихли та взяли паузу.

Відверто кажучи, шанси на потрапляння Вест Гема до єврокубків за підсумками нинішнього сезону АПЛ зараз виглядають не дуже оптимістично зі зрозумілих причин. Навіть на тлі Челсі є відставання у два очки, причому "сині" ще й мають один матч у запасі. Цілком можливо, що, не побоїмося цього слова, успішна епоха Девіда Моєса в стані "молотобійців" підходить до свого завершення, але колектив шотландського фахівця вже неодноразово виходив із важких ситуацій за рахунок своєї організованої оборони, прагматизму, успішних контратак та вдалого виконання стандартних положень. Відсутність серйозних кадрових втрат у Вест Гемі на тлі Челсі залишають йому шанси на успіх в майбутньому очному протистоянні.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,65, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,65. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Челсі: Петрович — Гілкріст, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Ніко Джексон Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон — Едсон Альварес, Соучек — Пакета, Ворд-Праус, Кудус — Боуен Не зіграють: В. Фофана, Лавія, Гюсто, Чілвелл, Енцо, Р. Джеймс, Угочукву, Чуквуемека, Колвілл, Тіаго Сілва, Дісасі — Ірті, Агерд Під питанням: Стерлінг, Нкунку, Р. Санчес — Мавропанос ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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