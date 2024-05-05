Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Англії, який пройде 5 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Тоттенгемом, яке пройде на Енфілді.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 5 ТРАВНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На жаль, в останні миті знаменної епохи Юргена Клоппа тема Ліверпуля обговорюється вже виключно в призмі перспектив та майбутнього під керівництвом нової "верхівки" та нового головного тренера в особі Арне Слота (поки що неофіційно, але надто багато авторитетних джерел підтвердило цю інформацію), а не якоїсь боротьби мерсісайдців у чемпіонських перегонах "трьох найкращих" з Манчестер Сіті та Арсеналом. Обидва конкуренти вже пішли надто далеко вперед, а шансів зробити диво у "червоних" фактично більше і немає навіть для найбільших оптимістів ще під час поразки у мерсісайдському дербі на Гудісон Парк від Евертона.

Прийти до тями у фізичному плані Ліверпуль може і зміг, але ментальна складова — це зовсім інша історія. Величезні проблеми з реалізацією моментів, дитячі провали в обороні, конфлікти всередині команди та публічна критика один одного – ось так завершується робота Клоппа у стані "червоних". У минулому турі Ліверпуль своєю нічиєю з Вест Гемом і перепалкою між Мо Салахом та Юргеном Клоппом наприкінці другого тайму лише закріпив своє дострокове завершення сезону АПЛ — "бронза" та виграний Кубок англыйської ліги нікуди не подінуться, але очікування та амбіції як гравців, так і фанатів Ліверпуля були набагато вищими.

Але якщо відзначати команду, яка перевершує Ліверпуль за рівнем провальності фінального відрізку сезону в Прем'єр-лізі, то тут, безперечно, мова йтиметься про Тоттенгем. Після тотального розгрому від Ньюкасла з рахунком 0:4 у команди Анге Постекоглу позапланово з'явилися два тижні відпочинку через різні перенесення матчів, але поразки у двох лондонських дербі поспіль від Арсеналу (2:3) та Челсі (0:2) говорять нам усім лише про те, що "шпори" не змогли використати цю перерву на свою користь. Можливо, саме невдача "шпор" на власному полі в дербі Північного Лондона занадто сильно вдарила по моральному духу команди.

З урахуванням того, що Англія залишилася без додаткового п'ятого місця на наступний сезон Ліги чемпіонів, "шпорам" не залишалося більше нічого, окрім виграшу боротьби з Астон Віллою за потрапляння до топ-4 турнірної таблиці. Але календар у заключних турах АПЛ виявився для гравців Тоттенгема надто важким, а відставання лондонців від бірмінгемців у сім очок навіть з урахуванням одного матчу в запасі — просто патова ситуація. Так, відомий багатьом "розумний комп'ютер" від статистичного порталу Opta залишає "шпорами" лише 5,6% шансів на четверте місце на тлі 94,3% у Астон Вілли. І це "шпори" ще не зіграли ні з Ліверпулем, ні з Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 5,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Ліверпуль: Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Дарвін Нуньєс, Луїс Діас Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон Роял — Бентанкур, Біссума — Бреннан, Меддісон, Сон — Рішарлісон Не зіграють: Матіп, Тьяго, Жота — Сесеньйон, Соломон, Форстер, Удоджі, Вернер, Девіс Під питанням: ван Дейк, Бредлі — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:2

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