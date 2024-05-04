Англія

У плей-оф Чемпіоншипу за останню путівку зіграють Лідс, Саутгемптон, Вест Бромвіч та Норвіч.

У рамках заключного туру Чемпіоншипу визначалася доля останньої прямої путівки до англійської Прем'єр-ліги, за яку боролися Іпсвіч Таун та Лідс Юнайтед.

"Трактористам" на чолі з Кіраном Маккенною було достатньо нічиєї у своєму матчі проти Гаддерсфілда, проте вони перевиконали завдання, здобули тріумфальну перемогу з рахунком 2:0 і завдяки підсумковому другому місцю в Чемпіоншипі напряму вийшли в АПЛ.

За останню третю путівку до Прем'єр-ліги у плей-офф боротимуться Лідс Юнайтед, Саутгемптон, Вест Бромвіч та Норвіч Сіті.

Зазначимо, що востаннє Іпсвіч Таун грав у найвищому дивізіоні Англії в сезоні-2001/02.