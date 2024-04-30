Англія

Для Лестера це був восьмий тріумф у Чемпіоншипі.

Лестер у матчі передостаннього 45 туру Чемпіоншипу здобув перемогу над Престоном із рахунком 3:0.

Перемогу команді Енцо Марески принесли забиті м'ячі у виконанні Кейсі Макатіра та Джеймі Варді, який оформив дубль.

Таким чином, за один тур до фінішу сезону Лестер набрав 97 очок та гарантував собі перше місце у Чемпіоншипі.

Для Лестера це був восьмий тріумф у Чемпіоншипі, що є рекордом чемпіонату. Друге місце у Манчестер Сіті – сім титулів, а третє місце ділять Норвіч, Сандерленд та Шеффілд Венсдей – по п'ять.