Англія

Воротар Арсеналу позбавив Джордана Пікфорда можливості розділити з собою нагороду "Золота рукавичка".

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув нищівну перемогу над Борнмутом із рахунком 3:0, продовживши свою боротьбу з Манчестер Сіті у чемпіонській боротьбі.

Завдяки тому, що "канонірам" вдалося зберегти свої ворота у недоторканності, воротар Арсеналу Давід Рая офіційно гарантував собі статус найкращого голкіпера АПЛ за підсумками сезону-2023/24.

За два тури до завершення чемпіонату іспанський голкіпер має на власному рахунку 15 "сухих" матчів, що позбавило голкіпера Евертона Джордана Пікфорда із 12 поєдинками "на нуль" математичної можливості розділити з Раєю нагороду "Золота рукавичка".



Зазначимо, що у минулій кампанії Прем'єр-ліги Давід Рая ще в якості гравця Брентфорда став найкращим воротарем англійської першості за кількістю сейвів, проте у боротьбі за "Золоту рукавичку" він посів лише п'яте місце з 12 "сухими" матчами в активі.

ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ✉️ | ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ▶️ | ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 📸 | ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ📘

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС У СОЦМЕРЕЖАХ FOOTBALL.UA!