Англія

Вболівальникам лишається дочекатися офіційних заяв обох клубів.

Ліверпуль домовився з тренером Феєнорда щодо переїзду на Енфілд, інформує Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, всі документи з тренером та його новим роботодавцем підписано. До кінця цього тижні Арне Слота буде оголошено новим тренером Ліверпуля. Він розпочне виконувати свої обов'язки після відходу Юргена Клоппа.

Раніше нинішній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що буде більш ніж щасливий, якщо Слот очолить "червоних".

Захисник команди Вірджил ван Дейк вважає Арне одним із найкращих нідерландських тренерів.