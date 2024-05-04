Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 травня 2024 року.
Арсенал — Борнмут, getty images
04 травня 2024, 18:18
У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув нищівну перемогу над Борнмутом із рахунком 3:0, продовживши свою боротьбу з Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах.
Команді Андоні Іраоли вдавалося доволі тривалий час уникати пропущених голів у першому таймі, проте реалізований пенальті Букайо Сака перед перервою не дозволив "вишням" виконати це завдання у повній мірі.
У другій половині зустрічі Борнмут робив систематичні спроби відігратися, через що акцент змістився вже на злагоджені дії Арсеналу в обороні, а штурм суперника завершився після голів Леандро Троссара та Габріела Жезуса під завісу протистояння.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Борнмут у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Арсенал — Борнмут 3:0
Голи: Сака, 45 (пен.), Троссар, 70, Жезус, 90+7
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака (Жезус, 85), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 81).
Борнмут: Траверс — Сміт (Ааронс, 89), Забарний, Сенесі (Унал, 80), Уаттара — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт (Біллінг, 71), Клюйверт (Февр, 89) — Соланке.
Попередження: Парті, Гаверц — Скотт, Сміт, Крісті
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