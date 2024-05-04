Англія

"Клинки" затупилися.

В рамках 36-го туру АПЛ, Шеффілд Юнайтед вдома поступився Ноттінгем Форест (1:3).

За інформацією статистичного порталу Opta, "клинки" пропустили вже рівно 100 м'ячів у власні ворота в англійській першості цього сезону. Таким чином, колектив Кріса Вайлдера став першою командою, яка пропустила 100 голів у чемпіонаті Англії в сезоні з 38 турами, після Лестер Фосс в сезоні-1908-09 (102 голи).

Наразі, Шеффілд Юнайтед посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ, передчасно втративши будь-які шанси на збереження прописки у Прем'єр лізі.