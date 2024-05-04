Англія

Завершилася низка матчів у рамках 36-го туру чемпіонату Англії-2023/24.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед вирушив у гості до Бернлі, який продовжує вести відчайдушну боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні.

Команда Венсана Компані не змогла стати навіть найменшою перешкодою для підопічних Едді Гау, які за підсумками гри здобули над "бордовими" нищівну перемогу з рахунком 4:1.

Втім, Бернлі за два тури до кінця чемпіонату ще зберігає математичні шанси залишитися в АПЛ, тоді як Ньюкасл щонайменше тимчасово змістив Манчестер Юнайтед з шостої сходинки турнірної таблиці.

Бернлі — Ньюкасл Юнайтед 1:4

Голи: О'Ши, 87 - Вілсон, 19 Лонгстафф, 35 Гімараес, 40 Ісак, 55

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев (Екдаль, 45), да Сілва — Берге, Каллен — Одобер, Браунгілл (Датро Фофана, 85), Брун Ларсен (Гудмундссон, 62) — Фостер (Амдуні, 85)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Крафт, Берн, Голл — Мерфі (Барнс, 68), Гімараес, Лонгстафф (Альмірон, 76) — Вілсон (Андерсон, 68), Ісак (Жоелінтон, 76), Гордон (Рітчі, 85)

Попередження: Естев, Браунгілл — Вілсон, Андерсон У паралельному матчі Шеффілд Юнайтед, який вже вилетів із АПЛ та не має турнірної мотивації, зазнав на власному полі поразки від Ноттінгем Форест.

Таким чином, "лісники" здобули важливі три очки у боротьбі за виживання, але ще не гарантували собі місце в першості Англії на наступний сезон.

Шеффілд Юнайтед — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Бреретон, 16 (пен) - Гадсон-Одої, 27, 65 Єйтс, 51

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Трасті, Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер, Брукс (Макейті, 66), Осборн — Бреретон, Арчер (Соуза, 74)

Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль (Тоффоло, 83), Болі, Мурільйо, Айна — Єйтс, Даніло — Еланга (Ніакате, 67), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Авонії, 90) — Вуд (Домінгес, 90)

Попередження: Ахмедходжич — Монтьєль

Вилучення: Ахмедходжич, 90+5 (Шеффілд Юнайтед, друга жовта)

У лондонському дербі між Брентфордом та Фулгемом голів ми так і не побачили, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк залишився традиційно у запасі "бджіл", а на футбольному полі він з'явився вже на 67-ій хвилині.

Брентфорд — Фулгем 0:0

Брентфорд: Флеккен — Льюїс-Поттер (Вісса, 66), Аєр (Роерслев, 45), Коллінз, Піннок, Регілон — Дамсгор (Оньєка, 82), Нергор (Шаде, 82), Янельт (Ярмолюк, 67) — Мбемо, Тоуні

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Лукич (Декордова-Рід, 75) — Івобі (Вілсон, 90+3), Перейра (Керні, 75), Вілліан (Хіменес, 64) — Муніз (Траоре, 64)

Попередження: Регілон — Бессі

лондонський Арсенал здобув нищівну перемогу над Борнмутом із рахунком 3:0, продовживши свою боротьбу з Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах. Нагадаємо, раніше цього ж дня

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