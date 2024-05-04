Англія

"Каноніри" провели черговий потужний матч.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс дав коментар після переможного матчу з Борнмутом (3:0) у 36-му турі АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Думаю, ви самі бачили, що в першому таймі ми домінували. Ми могли б забити чотири або п'ять голів. Я знав, що в мене буде можливість відзначитися, і я відчув момент для голу. Забитий м'яч, асист та три очки — якраз те, що нам було потрібно.

Мені подобається асистувати. Це справді приємно. Це був важливий результат. Вони були в хорошій формі, це чудова команда, і ми знали, що сьогодні попереду важлива робота, і нам потрібно впоратися.

Минулого року мене тут не було, але я відчуваю, що ми приймаємо цей виклик. Манчестер Сіті — це машина, вони рідко програють. Але у футболі може статися що завгодно. Сюрпризи можливі, чудеса можливі, а ми просто повинні залишатися зосередженими", — сказав Райс.