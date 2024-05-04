Англія

Завершився шостий поєдинок 36 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Манчестер Сіті приймав Вулвергемптон на Етіхад Стедіум.

Господарі поля вийшли вперед завдяки реалізованому Голандом пенальті. Пізніше він забив ще раз із гри, після чого оформив хет-трик, реалізувавши другий пенальті. По перерві Хван скоротив відставання гостей, але норвезький нападник "містян" одразу ж повернув різницю у три м'ячі. Ближче до завершення поєдинку Альварес, який вийшов на поле з лави запасних, замінивши Голанда, встановив на табло підсумковий рахунок.

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 5:1

Голи: Голанд, 12 (пен), 35, 45+3 (пен), 54 Альварес, 85 - Хван, 53

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке (Стоунз, 69), Гвардіол — Родрі — Сілва (Доку, 80), де Брюйне (Гріліш, 79), Ковачич, Фоден (Нунеш, 79) — Голанд (Альварес, 82)

Вулвергемптон: Са — Аїт-Нурі, Кілман, Тоті — Семеду, Гомес, Леміна (Бельгард, 46), Траоре, Буено (Буено, 71) — Кунья (Са, 76) — Хван (Чірева, 87)

Попередження: Леміна, Семеду, Траоре, Гомес