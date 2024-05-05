Лондонський клуб готує гучний трансфер на літо.
Віктор Осімген, Getty Images
05 травня 2024, 11:25
Після минулого чемпіонського сезону для неаполітанського Наполі, нігерійський нападник "Партенопеї" Віктор Осімген готувався стати головним ньюзмейкером трансферної стрічки новин, проте жоден із клубів не наблизився до його придбання.
У Італії існує думка, що це сталось через бажання Наполі отримати за свого супербомбардира шалені 120 млн євро.
І хоча цей футбольний рік для неаполітанців минув без трофеїв, свої апетити вони не зменшили.
Утім, для французького Парі Сен-Жермен цього разу це не стане перепоною, але конкурувати з чемпіонами Ліги 1 планує лондонський Челсі.
Щоправда, "сині" не готові виплатити Наполі одразу всю запитувану ними суму, тож планують провести обмін.
80-90 млн євро + бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який наразі виступає в складі римської Роми на правах оренди + ще один не названий "молодий гравець" — таку пропозицію роблять "пенсіонери" перед початком літнього трансферного вікна.
При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.
Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.