Після минулого чемпіонського сезону для неаполітанського Наполі, нігерійський нападник "Партенопеї" Віктор Осімген готувався стати головним ньюзмейкером трансферної стрічки новин, проте жоден із клубів не наблизився до його придбання.

У Італії існує думка, що це сталось через бажання Наполі отримати за свого супербомбардира шалені 120 млн євро.

І хоча цей футбольний рік для неаполітанців минув без трофеїв, свої апетити вони не зменшили.

Утім, для французького Парі Сен-Жермен цього разу це не стане перепоною, але конкурувати з чемпіонами Ліги 1 планує лондонський Челсі.

Щоправда, "сині" не готові виплатити Наполі одразу всю запитувану ними суму, тож планують провести обмін.

80-90 млн євро + бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який наразі виступає в складі римської Роми на правах оренди + ще один не названий "молодий гравець" — таку пропозицію роблять "пенсіонери" перед початком літнього трансферного вікна.

При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.

Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.