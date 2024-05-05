Англія

Лондонський клуб готує гучний трансфер на літо.

Після минулого чемпіонського сезону для неаполітанського Наполі, нігерійський нападник "Партенопеї" Віктор Осімген готувався стати головним ньюзмейкером трансферної стрічки новин, проте жоден із клубів не наблизився до його придбання.

У Італії існує думка, що це сталось через бажання Наполі отримати за свого супербомбардира шалені 120 млн євро.

І хоча цей футбольний рік для неаполітанців минув без трофеїв, свої апетити вони не зменшили.

Утім, для французького Парі Сен-Жермен цього разу це не стане перепоною, але конкурувати з чемпіонами Ліги 1 планує лондонський Челсі.

Щоправда, "сині" не готові виплатити Наполі одразу всю запитувану ними суму, тож планують провести обмін.

80-90 млн євро + бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який наразі виступає в складі римської Роми на правах оренди + ще один не названий "молодий гравець" — таку пропозицію роблять "пенсіонери" перед початком літнього трансферного вікна.

При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.

Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.