Франція

Парижани готові викласти 120 мільйонів євро.

Віктор Осімген близький до переходу в ПСЖ, повідомляє Il Mattino.

Паризький клуб готовий заплатити за форварда Наполі 120 млн євро.

Осімгену запропоновано 4-річний контракт із зарплатою близько 13 млн євро на рік, а також 100% іміджевих прав і доходи від спонсорських угод.

Зазначається, що між президентами клубів Ауреліо Де Лаурентісом і Нассером Аль-Хелайфі склалися добрі стосунки, що дасть змогу уникнути проблем під час узгодження угоди.

Осімген, зі свого боку, вважає перехід у ПСЖ цього літа пріоритетним для себе варіантом.

У нинішньому сезоні Осімген відзначився 12 голами і 3 асистами в 19 матчах за Наполі в Серії А.