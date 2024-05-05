Англія

Коментар від півзахисника Арсенала стосовно взаємодії з наставником.

Кай Гаверц розповів щодо співпраці з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою.

"Насолоджуюсь кожною секундою з Мікелем Артетою як тренером", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.

"Він навчив мене так багато хорошого, особливо на початку, коли мені було важко. Я дуже радий, що я тут".

У складі Арсеналу Кай виступає з 2023 року. Команда Мікеля Артети виграла у Борнмута і продовжила чемпіонську гонку з Манчестер Сіті.

Цього сезону 24-річний гравець провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 6 асистів.