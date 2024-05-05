Англія

"Каноніри" хочуть підсилити лінію атаки.

Лондонський Арсенал зацікавлений у придбанні нападника Ньюкасла Александера Ісака. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією видання, найкращий бомбардир "сорок" очолює список трансферних цілей "канонірів" на позицію центрфорварда. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета високо оцінює шведського нападника.

Багато, що може залежати від того, чи буде сам Ісак наполягати на відході з Ньюкасла. Керівництво "сорок", незважаючи на фінансові складнощі, категорично відмовляється продавати свого лідера атаки.

При цьому керівництво Арсеналу не хоче переплачувати за 24-річного форварда та затягувати роботу над цим трансфером. Якщо домовитися з Ньюкаслом буде складно, "каноніри" переключаться на інші цілі.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 6,2 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Александер Ісак відіграв за Ньюкасл 37 матчів, забив 24 голи та віддав одну результативну передачу.