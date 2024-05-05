Англія

У клубі розглядають можливість трансферу півзахисника.

Манчестер Юнайтед може підписати Адрієна Рабьо наступного літа — повідомляє ресурс Team Talk.

Представники клубу зв'язувалися з агентом півзахисника, щоб дізнатися, чи реально буде виконати даний трансфер.

На даний момент майбутнє Адрієна в Ювентусі невідоме. Керівництво "старої синьйори" запропонувало 29-річному французу однорічний контракт із такою самою зарплатою — близько 7,5 мільйонів євро. Втім, Рабьо хоче контракт як мінімум на два роки.

Цього сезону 29-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.