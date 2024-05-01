Француз може продовжити виступати у складі "старої синьйори".
Адрієн Рабьо, Getty Images
01 травня 2024, 21:30
Півзахисник Адрієн Рабьо може залишитися в туринському клубі під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" запропонувало 29-річному французу однорічний контракт із такою самою зарплатою — близько 7,5 мільйонів євро.
Зазначається, що футболіст, найімовірніше, відмовиться від пропозиції, оскільки хоче контракт як мінімум на два роки. Його нинішня угода розрахована до кінця сезону.
У нинішньому сезоні Рабьо провів 31 матч, у яких забив чотири голи та віддав три гольові передачі.