Італія

Француз може продовжити виступати у складі "старої синьйори".

Півзахисник Адрієн Рабьо може залишитися в туринському клубі під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" запропонувало 29-річному французу однорічний контракт із такою самою зарплатою — близько 7,5 мільйонів євро.

Зазначається, що футболіст, найімовірніше, відмовиться від пропозиції, оскільки хоче контракт як мінімум на два роки. Його нинішня угода розрахована до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Рабьо провів 31 матч, у яких забив чотири голи та віддав три гольові передачі.