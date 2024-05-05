Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 травня 2024 року.

Челсі не помітив Вест Гем, розбивши принципового суперника з рахунком 5:0. Дублем відзначився Джексон, ще по голу на свій рахунок записали Палмер, Галлагер та Мадуеке.

Михайло Мудрик вийшов зі стартового складу, але результативними діями не відзначився та залишив поле на 77-й хвилині.

Челсі впритул наблизився до зони єврокубків.

Огляд матчу:

Челсі — Вест Гем 5:0

Голи: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуеке, 36, Джексон, 48, 81

Челсі: Петрович — Чалоба (Гюсто, 83), Сілва (Дісасі, 82), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Ноні Мадуеке (Нкунку, 77), Палмер (Гілкріст, 89), Мудрик (Казадеї, 77) — Джексон

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон Палмьєрі — Соучек, Едсон Альварес (Ворд-Праус, 46) — Боуен, Лукас Пакета (Крессвелл, 77), Кудус — Антоніо (Інгз, 71)

Попередження: Кукурелья — Огбонна, Палмьєрі, Пакета.