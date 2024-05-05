Англія

Результати матчів 36-го туру АПЛ.

В неділю, 5 травня, в Англії заплановано три матчі АПЛ, два з яких вже завершено: Брайтон приймав Астон Віллу, Челсі грав з Вест Гемом. А в наступному ігровому слоті Ліверпуль зіграє з Тоттенгемом.

Челсі не помітив Вест Гем, розбивши принципового суперника з рахунком 5:0. Дублем відзначився Джексон, ще по голу на свій рахунок записали Палмер, Галлагер та Мадуеке.

Михайло Мудрик вийшов зі стартового складу, але результативними діями не відзначився та залишив поле на 77-й хвилині.

Челсі впритул наблизився до зони єврокубків. Лише два очки відділяє команду Почеттіно від Ньюкасла за 3 тури до завершення чемпіонату.

Челсі — Вест Гем 5:0

Голи: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуеке, 36, Джексон, 48, 81

Челсі: Петрович — Чалоба (Гюсто, 83), Сілва (Дісасі, 82), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Ноні Мадуеке (Нкунку, 77), Палмер (Гілкріст, 89), Мудрик (Казадеї, 77) — Джексон

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон Палмьєрі — Соучек, Едсон Альварес (Ворд-Праус, 46) — Боуен, Лукас Пакета (Крессвелл, 77), Кудус — Антоніо (Інгз, 71)

Попередження: Кукурелья — Огбонна, Палмьєрі, Пакета

В паралельному матчі Брайтон приймав Астон Віллу. Півфіналіст Ліги конференцій поступився з рахунком 0:1. Вирішальний гол з пенальті забив Жуан Педро.

Брайтон - Астон Вілла 1:0

Гол: Педро, 87

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Ігор, Данк — Гросс, Жуан Педро, Гілмор (Модер, 89), Вебстер — Буонанотте (Енсісо, 62), Велбек (Балеба, 89), Адінгра (Барко, 90)

Астон Вілла: Ольсен — Дієго Карлос (Морено, 90), Конса (Чемберс, 90), Пау Торрес, Дінь — Бейлі, Дуглас Луїс, Макгінн, Роджерс (Кеш, 26) — Діабі (Дуран, 73) — Воткінс

Попередження: Гросс, Адінгра — Ке