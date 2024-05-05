Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 травня 2024 року.
Ліверпуль - Тоттенгем, Getty Images
05 травня 2024, 22:28
Ліверпуль упевнено переграв Тоттенгем.
Команда Анге Постекоглу продовжила спалювати свої досягнення в цьому сезоні недбалою грою в захисті.
У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в бірмінгемської Астон Вілли, тоді як лондонський Тоттенгем прийматиме Бернлі.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Тоттенгем 4:2
Голи: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Елліотт, 59 — Рішарлісон, 72, Сон, 77
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 64) — Елліотт (Собослаї, 83), Ендо (Байчетич, 64), Мак Аллістер (Гравенберх, 74) — Салах, Гакпо, Діас (Нуньєс, 75).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон (Рішарлісон, 61) — Біссума, Сарр (Ло Чельсо, 75), Бентанкур (Скіпп, 61) — Кулушевські (Меддісон, 61), Сон Хин Мін, Джонсон.
Попередження: Сарр, ван де Вен, Емерсон, Біссума.