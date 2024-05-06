Англія

Але знову програв...

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився щодо програного матчу з Ліверпулем (2:4) в рамках 36-го туру англійської Прем'єр ліги. Цитує австралійського фахівця BBC.

"Наші останні два виїзні матчі з Ньюкаслом та Челсі були не найкращими, не тільки за грою, а й за результатами. Принаймні, сьогодні мені здалося, що ми були більш схожі на самих себе і хоча б намагалися бути тією командою, якою хочемо бути.

Думаю, у першому таймі ми дійсно грали добре, просто щоразу, коли ми доходили до фінальної третини, у нас нічого не виходило, і я думаю, що це дало змогу Ліверпулю відчувати себе комфортніше. Очевидно, що, забивши два голи, вони ускладнили нам завдання, а в другому таймі вони забили пару виняткових м'ячів.

Я все одно вважаю, що загалом наш футбол був на хорошому рівні, і, принаймні, в останні півгодини наша атака почала діяти трохи краще і виглядала трохи небезпечнішою. Забили кілька голів, створили ще кілька моментів. Звичайно, прикро програвати, але, сьогодні я можу сказати, що ми були більше схожі на самих себе.

Я думав, що до цього ми грали дуже добре під тиском, намагаючись розігрувати від воріт, але щоразу, коли ми опинялися біля чужого карного майданчику, із цього нічого не виходило, а коли це відбувається, суперник почувається комфортно та впевнено", — сказав Постекоглу.

Раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував гру з Тоттенгемом.