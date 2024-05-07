Англія

У "червоних дияволів" ще є чотири матчі, щоб "оновити" антирекорд.

Манчестер Юнайтед пропустив більше голів, ніж у будь-якому з останніх сезонів.

У всіх турнірах цього сезону у манкуніанців 81 пропущений гол. Востаннє стільки м'ячів влітало в їхні ворота в сезоні-1976/77 (теж 81).

Попереду у Юнайтед ще чотири матчі: з Арсеналом, Ньюкаслом і Брайтоном у чемпіонаті, з Манчестер Сіті в Кубку Англії.

Зазначимо, що МЮ опустився на 8-ме місце за три матчі до завершення АПЛ.