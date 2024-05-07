Англія

Голландський фахівець прокоментував хід зустрічі з "орлами".

Ерік тен Гаг висловився про захист Манчестер Юнайтед у матчі з Кристал Пелес.

Раніше Юнайтед програв Пелес із рахунком 0:4 у матчі 36-го туру АПЛ. Каземіро обвели 8 разів у цій грі — це найгірший показник у поточному чемпіонаті Англії.

«Поруч п'ять наших гравців, і перший гол, якого не повинно було трапитися, тому що у нас були чіткі інструкції, як ми повинні захищатися. Гравці не дотримувалися їх на полі. Ми були розбиті.

Це одна проблема, але й на лівому фланзі була ситуація, коли два гравці закривали одного. Це дуже поганий захист. Не можна звинувачувати в усьому Каземіро. Це командна гра. Того, як ми пропустили гол після вкидання, не повинно було статися.

Це проблема команди, тому що ми не дотримуємося правил, не адаптуємося під мінливу ситуацію на полі, не вміємо зібратися і зберігати контроль. П'ять гравців біля м'яча, а вони вкидають аут, це неможливо", — сказав тен Гаг.