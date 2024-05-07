Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 травня 2024 року.
Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 травня 2024, 07:40
Манчестер Юнайтед у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги розгромно поступився Крістал Пелес (0:4).
У складі переможців голами відзначилися Матета, Мітчелл та Олісе, який оформив дубль.
Після 35 ігор МЮ набрав 54 очки і посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. У Крістал Пелес 43 бали та 14 рядок.
Огляд матчу:
Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 4:0
Голи: Олісе, 12, 66, Матета, 40 Мітчелл, 59.
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Геї, 77), Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз (Рідевалд, 68), Мітчелл — Олісе (Шлупп, 86), Езе (Аю, 85) — Матета (Едуар, 68).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс, Ван-Біссака — Мейну, Еріксен — Антоні (Амрабат, 60), Маунт (Діалло, 79), Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 80).
Попередження: Едуар — Амрабат.