Проте, "червоні дияволи" не хочуть його призначати знову.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
07 травня 2024, 15:34
Відомий португальський футбольний тренер Жозе Моурінью хоче знову очолити англійський Манчестер Юнайтед, проте клуб не хоче знову призначати фахівця.
Моурінью заявив довіреним особам, що "пішки б дійшов" до Манчестера, щоб вдруге очолити Юнайтед.
Нагадаємо, Моурінью змінив Луї ван Гала на посаді головного тренера клубу в травні 2016 року і у свій перший сезон привів Юнайтед до перемоги в Кубку ліги і Лізі Європи. У другий сезон Моуріньо піднявся на другу сходинку в таблиці АПЛ і дійшов до фіналу Кубка Англії.
У грудні 2018 року португалець залишив клуб.
Нагадаємо, що останнім клубом португальця була Рома, яку він залишив у січні 2024 року. Португалець очолював італійський клуб із 2021-го.