Англія

Проте, "червоні дияволи" не хочуть його призначати знову.

Відомий португальський футбольний тренер Жозе Моурінью хоче знову очолити англійський Манчестер Юнайтед, проте клуб не хоче знову призначати фахівця.

Моурінью заявив довіреним особам, що "пішки б дійшов" до Манчестера, щоб вдруге очолити Юнайтед.

Нагадаємо, Моурінью змінив Луї ван Гала на посаді головного тренера клубу в травні 2016 року і у свій перший сезон привів Юнайтед до перемоги в Кубку ліги і Лізі Європи. У другий сезон Моуріньо піднявся на другу сходинку в таблиці АПЛ і дійшов до фіналу Кубка Англії.

У грудні 2018 року португалець залишив клуб.

Нагадаємо, що останнім клубом португальця була Рома, яку він залишив у січні 2024 року. Португалець очолював італійський клуб із 2021-го.