Англія

Переможця у номінації оголосять вже у суботу, 11 травня.

Центральний захисник Ілля Забарний опинився серед претендентів на звання найкращого гравця сезону-2023/24 у Борнмуті, взявши участь у 10+ матчах команди протягом поточної кампанії, передає офіційний сайт "вишень".

Відповідне голосування триватиме до 11:00 п'ятниці, 10 травня. Переможця оголосять в останньому домашньому матчі Борнмута у цьому сезоні — у суботу, 11 травня, колектив Андоні Іраоли прийматиме на Віталіті Стедіум Брентфорд у рамках 37 туру АПЛ.

У цьому сезоні Забарний вже взяв участь у 40 матчах Борнмута у всіх турнірах, відзначившись голом. Підтримати 21-річного українця у голосуванні можна за посиланням.