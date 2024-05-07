Англія

Огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2023/24 — традиційно на Football.ua. || Автор: Микита Євтушенко.

Черговий тур у рамках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, і він знову подарував нам цікаві та місцями сенсаційні протистоянні, які вартують окремої уваги в нашому традиційному матеріалі подібного типу.

До вашої уваги наш традиційний огляд 36-го туру АПЛ-2023/24, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, де продовжується фінішна пряма до вирішення усіх питань в рамках цього сезону.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

🔘 ЧЕЛСІ ЗАВЕРШИВ ПРОЦЕС ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕВІДА МОЄСА З ВЕСТ ГЕМА

Швидше за все, це сталося б і без нищівної поразки від Челсі в минулому турі, але очевидний факт: ця невдача підштовхнула керівництво Вест Гема вже зараз зробити офіційне оголошення про, що Девід Моєс залишить посаду головного тренера "молотобійців" наприкінці цього сезону.

Насправді, причина не тільки в результатах команди в АПЛ (2 перемоги при 4 поразках у 10 останніх матчах чемпіонату), через що лондонці ризикують з величезною ймовірносттю залишиться без єврокубків на наступний сезон. Причина далеко не у вильоті команди на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи від леверкузенського Баєра. Боси Вест Гема ще з лютого роздумували над заміною для Моєса, і причина, яка переважила виграш минулого сезону першого трофея для "молотобійців" з 1999 року після тріумфу в Лізі конференцій, криється в самому рівні футболу команди.

Вест Гем систематично грає на рівні команди із зони вильоту – і це не просто гучна заява. За кількістю очікуваних набраних очок гірше лондонців лише Лутон Таун, Бернлі та Шеффілд Юнайтед- тобто команди-новачки, які весь сезон ведуть боротьбу за виживання ("клинки" вже вилетіли, а інші двоє ще зберігають шанси залишити зону вильоту). Порівняно з фактичною кількістю набраних очок Вест Гема перебір складає близько 11 пунктів. Про що це каже? Про те, що команді Девіда Моєса часто щастило, і важливу роль у цьому відіграв воротар Альфонсо Ареола, який нещодавно повернувся після травми паху.

Другий аспект – безпосередньо сам стиль футболу. Ми не може заперечувати той факт, що саме організована оборона низьким блоком, прагматизм та контратаки в період роботи Девіда Моєса часто приносили результати та вивели команду на новий рівень – від боротьби за виживання у період призначення шотландця у 2019 році до стабільного учасника єврокубків. Що саме являє собою футбол "молотобійців" наочно показує графіка від Opta із зоною контролю кожної з ділянок поля всіх команд (див. нижче). Маючи таких креативних гравців на кшталт Лукаса Пакета, Мохаммеда Кудуса чи Едсона Альвареса, який прийшов на Лондон Стедіум після тривалого періоду в амстердамському Аяксі, та продовжувати грати в футбол п'ятирічної давнити — це просто злочин, бо те ж саме можна роботи із вихованцями на рівень дешевше. Для чого тоді були ті всі літні підписання?

Насамкінець хочеться згадати наш матеріал за 9 серпня з розбором команд АПЛ, які можуть розчарувати в поточному сезоні. Залишимо внизу невелику цитату звідти, а загалом радимо перейти і почитати повну версію — інформація, на жаль для Вест Гема, залишається актуальною.

P. S. Челсі продовжують прогресувати, тому можливе звільнення Маурісіо Почеттіно буде розцінюватися як велика помилка.

Челсі — Вест Гем 5:0

Голи: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуеке, 36, Джексон, 48, 81

Челсі: Петрович — Чалоба (Гюсто, 83), Сілва (Дісасі, 82), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Ноні Мадуеке (Нкунку, 77), Палмер (Гілкріст, 89), Мудрик (Казадеї, 77) — Джексон

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон Палмьєрі — Соучек, Едсон Альварес (Ворд-Праус, 46) — Боуен, Лукас Пакета (Крессвелл, 77), Кудус — Антоніо (Інгз, 71)

Попередження: Кукурелья — Огбонна, Палмьєрі, Пакета

🔘 КІНЦІВКА СЕЗОНУ ТОТТЕНГЕМА МОЖЕ УВІЙТИ В ІСТОРІЮ

Те, що у фізичному плані гравців Тоттенгема не вистачило на весь сезон, і що двотижнева перерва у розпал ключового відрізку чемпіонату не пішла "шпорам" на користь — це ми в принципі вже зрозуміли і вкотре в цьому переконалися. Ліверпуль виглядав гострішим і небезпечнішим під час атакуючої фази протягом більшої частини протистояння, тоді як володіння м'ячем від команди Постекоглу було, що називається "володінням заради володіння". Єдине, що зіпсувало мерсісайдцям загальну картину — це змазана кінцівка, але команда Юргена Клоппа мала право спокійно видихнути, адже суперник розпочав спроби здійснити камбек надто пізно. "Занадто пізно" — це можна сказати і щодо Ліверпуля, якщо торкатися теми чемпіонських перегонів... Шанси на "золото" так і залишаються лише математичними та дуже фантастичними.

До речі, у програному матчі проти Арсеналу найбільша небезпека від Тоттенгема також була вже ближче до фінального свистка. І якщо ми заговорили про "канонірів" та чемпіонську боротьбу, то єдина можливість команди Постекоглу якось вплинути і "вирішити, хто буде чемпіоном", відбудеться проти Манчестер Сіті. Безперечно, принципові суперники "шпор" з Емірейтс Стедіум як ніколи підтримуватимуть своїх сусідів, особливо на тлі того, що в першому колі Тоттенгем зіграв із "містянами" у результативну нічию (3:3), маючи величезні кадрові втрати.

Ситуація така, що у наступному розіграші Ліги чемпіонів Тоттенгем навряд чи зіграє, але допомогти своїм запеклим ворогам виграти чемпіонський титул – це можливо. Не сумнівайтеся: якщо це станеться, то назавжди увійде до історії англійського футболу. Але поки що "шпор" не вирішили в боротьбі за титул абсолютно нічого.

Ліверпуль — Тоттенгем 4:2

Голи: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Елліотт, 59 — Рішарлісон, 72, Сон, 77

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 64) — Елліотт (Собослаї, 83), Ендо (Байчетич, 64), Мак Аллістер (Гравенберх, 74) — Салах, Гакпо, Діас (Нуньєс, 75).



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон (Рішарлісон, 61) — Біссума, Сарр (Ло Чельсо, 75), Бентанкур (Скіпп, 61) — Кулушевські (Меддісон, 61), Сон Хин Мін, Джонсон.



Попередження: Сарр, ван де Вен, Емерсон, Біссума.

🔘 ОЧІКУВАНА ПЕРЕМОГА КРІСТАЛ ПЕЛЕС НАД АУТСАЙДЕРОМ

Крістал Пелес із дублем Майкла Олісе (цей хлопець, бачимо, дуже любить псувати настрій манкуніанцям) знищив Манчестер Юнайтед – це все, що потрібно знати безпосередньо про саму гру. Зрозуміло, що катастрофічні кадрові проблеми в обороні та відсутність Бруну Фернандеша взагалі не гарантували та не обіцяли якогось успіху "червоним дияволам", але 0:4...

Загалом, ми вже давно висловили всі свої враження від так званої "гри" МЮ протягом цього сезону, щодо самої роботи Еріка тен Гага, його передматчевих та післяматчевих прес-конференцій, гучних та водночас пустих слів, цілковитої брехні... "Манчестер Юнайтед повертається", — так казав нідерландський фахівець ще взимку? На такі "повернення" ми вже надивилися, дякуємо.

Цікаво, що після цього поєдинку в британських та бразильських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Антоні ризикує пропустити наступний матч з лондонським Арсеналом на Олд Траффорд, оскільки хтось із співрозмовників бразильського вінгера злив клубу інформацію, що той нібито називав у листуванні свого тренера Еріка тен Гага "лисим яйцеголовим". Правда це чи ні — дізнаємося згодом, але якось занадто багато скандалів навколо Манчестер Юнайтед з моменту призначення нідерландця, ви не вважаєте? Обіцяли "аяксівський футбол", а по грі сказати хорошого нічого — її немає, на відміну від різноманітних скандалів. Вже навіть жарти на цю тему закінчилися...

"Я ні про що не шкодую, тому що я віддав усе і зробив максимум. Я люблю клуб, я люблю вболівальників, історія – це те, що потрібно поважати та цінувати. Друге місце у сезоні-2017/18 – як і раніше, найкращий результат після Фергюсона, Ліга Європи – як і раніше, найбільше досягнення клубу за останні 10 років або близько того. Я зробив усе, що міг, і не в моєму характері повертатися і говорити про це – мені подобається говорити про те, що добре було в минулому. Але в клубі все ще є люди – я маю на увазі деяких гравців, але не тільки їх – після кількох місяців з якими неможливо досягти успіху. Клуб був непростим, тому я не шкодую, бо віддав усе" (с) Жозе Моурінью, грудень 2023 рік.

Ерік тен Гаг не впорався, але він не єдиний в цьому списку. Сер Джим Реткліфф влітку має почати все з чистого аркуша.

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Олісе, 12, 66, Матета, 40 Мітчелл, 59

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Геї, 77), Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз (Рідевалд, 68), Мітчелл — Олісе (Шлупп, 86), Езе (Аю, 85) — Матета (Едуар, 68)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс, Ван-Біссака — Мейну, Еріксен — Антоні (Амрабат, 60), Маунт (Діалло, 79), Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 80)

Попередження: Едуар — Амрабат

🔝 Ласкаво просимо, Іпсвіч Таун! У рамках заключного туру Чемпіоншипу визначалася доля останньої прямої путівки до англійської Прем'єр-ліги, за яку боролися Іпсвіч Таун та Лідс Юнайтед. "Трактористам" на чолі з Кіраном Маккенною було достатньо нічиєї у своєму матчі проти Гаддерсфілда, проте вони перевиконали завдання, здобули тріумфальну перемогу з рахунком 2:0 і завдяки підсумковому другому місцю в Чемпіоншипі напряму вийшли в АПЛ, де востаннє вони грали аж у сезоні-2001/02! Тому ласкаво просимо!

Раніше в Прем'єр-лігу також повернувся Лестер. Третя ж путівка в АПЛ традиційно буде розіграна в плей-оф Чемпіоншипу, в якому сформовані наступні півфінальні двохматчеві протистояння: Норвіч Сіті проти Лідс Юнайтед та Саутгемптон проти Вест Бромвіча. Фінал відбудеться 26 травня (календар усіх матчів плей-оф додаємо нижче).

🔘 Нічия Лутона та Евертона. У першій половині зустрічі команди обмінялися голами — спочатку Калверт-Льюїн реалізував пенальті, після чого Адебайо зрівняв рахунок. Протягом другого тайму поєдинку жодна з команд так і не зуміла забити ще раз, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Колектив Роба Едвардса продовжує чіплятися за рятівне коло, щоб зберегти прописку в АПЛ.

Лутон Таун — Евертон 1:1

Голи: Адебайо, 31 — Калверт-Льюїн, 23 (пен).

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Оньєдінма (Вудроу, 71), Локонга, Барклі, Дауті — Чонг (Беррі, 88), Морріс — Адебайо (Таунсенд, 80).

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг (Коулман, 67) — Гаррісон, Гує (Шерміті, 80), Гарнер (Онана, 55), Макніл — Дукуре (Гомеш, 55) — Калверт-Льюїн (Бету, 79).

Попередження: Чонг — Гарнер, Гує, Гомеш.

🔘 Арсенал розгромив Борнмут та продовжив чемпіонську боротьбу. Були питання щодо деяких рішень бригади арбітрів, але у загальному на результат це не вплинуло. Команда Мікеля Артети тепер готується до виїзду на Олд Траффорд та чекає бодай якоїсь похибки від головного конкурента в чемпіонських перегонах.

Арсенал — Борнмут 3:0

Голи: Сака, 45 (пен.), Троссар, 70, Жезус, 90+7

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака (Жезус, 85), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 81).



Борнмут: Траверс — Сміт (Ааронс, 89), Забарний, Сенесі (Унал, 80), Уаттара — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт (Біллінг, 71), Клюйверт (Февр, 89) — Соланке.



Попередження: Парті, Гаверц — Скотт, Сміт, Крісті

🔘 Ньюкасл Юнайтед знищив Бернлі, зміцнивши свої позиції у верхній частині таблиці АПЛ. Наразі "сороки" йдуть шостими, тоді як "бордові", незважаючи на підсумкову поразку, все ще зберігають математичні шанси залишитися у вищому дивізіоні Англії.

Бернлі — Ньюкасл Юнайтед 1:4

Голи: О'Ши, 87 - Вілсон, 19 Лонгстафф, 35 Гімараес, 40 Ісак, 55

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев (Екдаль, 45), да Сілва — Берге, Каллен — Одобер, Браунгілл (Датро Фофана, 85), Брун Ларсен (Гудмундссон, 62) — Фостер (Амдуні, 85)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Крафт, Берн, Голл — Мерфі (Барнс, 68), Гімараес, Лонгстафф (Альмірон, 76) — Вілсон (Андерсон, 68), Ісак (Жоелінтон, 76), Гордон (Рітчі, 85)

Попередження: Естев, Браунгілл — Вілсон, Андерсон

🔘 Нічия у лондонському дербі Брентфорда та Фулгема. У цьому протистоянні голів ми так і не побачили, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк залишився традиційно у запасі "бджіл", а на футбольному полі він з'явився вже на 67-ій хвилині.

Брентфорд — Фулгем 0:0

Брентфорд: Флеккен — Льюїс-Поттер (Вісса, 66), Аєр (Роерслев, 45), Коллінз, Піннок, Регілон — Дамсгор (Оньєка, 82), Нергор (Шаде, 82), Янельт (Ярмолюк, 67) — Мбемо, Тоуні

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Лукич (Декордова-Рід, 75) — Івобі (Вілсон, 90+3), Перейра (Керні, 75), Вілліан (Хіменес, 64) — Муніз (Траоре, 64)

Попередження: Регілон — Бессі 🔘 Важлива перемога Ноттінгем Форест та "ювілей" Шеффілд Юнайтед. "Лісники" зробили великий крок на шляху до збереження свого місця в АПЛ, відправивши у ворота "клинків", які вже вилетів із АПЛ та не мають турнірної мотивації, три м'ячі. Цікаво, що саме останній гол Фореста став для Шеффілд Юнайтед 100-им пропущеним у поточному сезоні АПЛ. Підопічні Кріса Вайлдера стали першою командою вищого дивізіону Англії з часів Лестера у сезоні-1908/09 (102), яка досягла тризначної позначки пропущених голів за один футбольний рік. Шеффілд Юнайтед — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Бреретон, 16 (пен) - Гадсон-Одої, 27, 65 Єйтс, 51 Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Трасті, Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер, Брукс (Макейті, 66), Осборн — Бреретон, Арчер (Соуза, 74) Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль (Тоффоло, 83), Болі, Мурільйо, Айна — Єйтс, Даніло — Еланга (Ніакате, 67), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Авонії, 90) — Вуд (Домінгес, 90) Попередження: Ахмедходжич — Монтьєль Вилучення: Ахмедходжич, 90+5 (Шеффілд Юнайтед, друга жовта) 🔘 Покер Ерлінга Голанда приніс Манчестер Сіті упевнену перемогу над Вулвергемптоном. "Мистяни" продовжують уникати помилок на шляху до чемпіонського титулу, взявши реванш у "вовків" за свою поразку у першому колі. Проте це не виключає того факту, що Вулвергемптон разом з Арсеналом та Астон Віллою входить до списку всього з трьох команд, які змогли обіграти Ман Сіті в нинішній кампанії. Далі на колектив Хосепа Гвардіоли чекають Фулгем та Тоттенгем. Манчестер Сіті — Вулвергемптон 5:1

Голи: Голанд, 12 (пен.), 35, 45+3 (пен.), 54, Альварес, 85 — Хван, 53 Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке (Стоунз, 69), Гвардіол — Родрі — Б. Сілва (Доку, 80), Де Брюйне (Нунеш, 79), Ковачич, Фоден (Гріліш, 79) — Голанд (Альварес, 82) Вулвергемптон: Са — Аїт-Нурі, Кілман, Тоті — Семеду, Ж. Гомес, Леміна (Бельгард, 46), Траоре, У. Буено (С. Буено, 71) — Кунья (Сарабія, 76) — Хван (Чірева, 87) Попередження: Леміна, Семеду, Траоре, Гомес 🔘 Брайтон перервав свою шестиматчеву серію без перемог в АПЛ завдяки успіху проти Астон Вілли. Три поразки та три нічиї — такими були останнім часом результати команди Роберто Де Дербі на тлі величезної кількості травм ключових виконавців. Проте єдиного гола Жуана Педро на добиванні після нереалізованого пенальті вистачило "чайкам" для перемоги над бірмінгемцями.

Брайтон - Астон Вілла 1:0

Гол: Педро, 87 Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Ігор, Данк — Гросс, Жуан Педро, Гілмор (Модер, 89), Вебстер — Буонанотте (Енсісо, 62), Велбек (Балеба, 89), Адінгра (Барко, 90) Астон Вілла: Ольсен — Дієго Карлос (Морено, 90), Конса (Чемберс, 90), Пау Торрес, Дінь — Бейлі, Дуглас Луїс, Макгінн, Роджерс (Кеш, 26) — Діабі (Дуран, 73) — Воткінс Попередження: Гросс, Адінгра — Кеш Найкращий тренер туру: Олівер Гласнер (Крістал Пелес) ЯК ЗМІНИЛИСЯ ШАНСИ НА ЧЕМПІОНСТВО ПІСЛЯ МАТЧІВ 36 ТУРУ? - МАНЧЕСТЕР СІТІ: 65,4% (-2,0%)

- АРСЕНАЛ: 34,6% (+2,1%)

- ЛІВЕРПУЛЬ: 0% (-0,1%) ШАНСИ КОЖНОЇ З КОМАНД ПОСІСТИ ТЕ ЧИ ІНШЕ МІСЦЕ В АПЛ ПІСЛЯ 35 ТУРУ: *за даними Opta Analyst 🧤🥇ОФІЦІЙНО! Давід Рая — найкращий голкіпер АПЛ в сезоні-2023/24! Найкращий, бо "Золота рукавичка" — це єдина та головна нагорода, яку отримує воротар від Прем'єр-ліги за підсумками сезону, тоді як критерієм для її отримання є кількість проведених матчів без пропущених м'яч, рівно як найкращим бомбардиром стають за кількістю забитих голів, а найкращим плеймейкером — за кількістю асистів. Отже, воротар Арсеналу Давід Рая у своєму дебютному сезоні на Емірейтс з 15 "сухими" матчами в активі за два тури до закінчення чемпіонату одноосібно став володарем "Золотої рукавички". Єдиний конкурент Джордан Пікфорд із Евертона із 12 поєдинками "на нуль" математично втратив шанси розділити цю нагороду разом зі своїм іспанським колегою, тому можна тільки привітати. Багато хто критикує Раю за індивідуальні помилки та міф про його слабку сторону у грі на лінії воріт. По-перше, помилки бувають у всіх навіть найкращих воротарів — і саме вони відкладаються в пам'яті (згадайте хоча б перші місяці Андре Онана в Манчестер Юнайтед, але зараз він найкращий за відсотком сейвів в АПЛ). Більше того, якось невиправдано дорікати в цьому аспекті Раю, коли твоя команда пропустила найменше голів серед усіх у цьому сезоні чемпіонату та продовжує боротьбу за чемпіонство. Щодо другого моменту, пропонуємо вам самим спробувати відповісти на наступне питання: як один і той же воротар у більш оборонному Брентфорді може в минулому сезоні АПЛ мати найкращий відсоток сейвів у лізі та бути у топ-3 ліги за найкращою різницею пропущених/очікуваних голів (xG), а в Арсеналі раптом стати "поганим на лінії"? And there's so much more to @daviidraya1 than just clean sheets 😍 pic.twitter.com/lVp7ypRZRc — Premier League (@premierleague) May 4, 2024 Відповідь проста: різні команд — різні завдання та умови. Більше ударів по воротах – це не тільки більше сейвів воротаря, а й більше пропущених голів. Безперечно, величезна заслуга цієї нагороди в оборонних діях крутої пари центральних захисників в особі Габріела та Вільяма Саліба, але запобігання ударам суперників по своїх воротах – це і є головне завдання будь-якого центрбека. Якщо удар стався — питання захисту задає воротар, а не навпаки. Саме воротар керує лінією оборони. І враховуючи те, що минулого сезону Аарон Рамсдейл із аналогічною парою захисників "Золоту рукавичку" виграти не зміг (хоч Саліба і травмувався тоді в фінальному відрізку сезону), вибір Артети саме на користь Давіда Раї в цій кампанії виглядає виправданим рішенням. * увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Михайло Мудрик a.k.a.топ-географ a.k.a. винести власний Челсі за межі Лондона:

Ерлінг Голанд грається з захистом Вулвергемптона, маючи при собі ̶с̶и̶с̶т̶е̶м̶у̶ ̶V̶A̶R̶ фотокамеру:

Бомбардирська гонка:

Фанати Арсеналу залишають Етіхад після першого тайму між Манчестер Сіті та Вулвергемптоном:

Тоттенгем у той момент, коли сказали, що йому треба вирішити хто буде чемпіоном:

Коли дивишся матч МЮ та уявляєш, що там за теплова карта у гравців обох команд:

Ерік тен Гаг — хороший головний тренер та менеджер. Йому просто потрібно вдосконалити свою тактику, тренувальний процес, управління персоналом, структуру захисту, пресинг та вміння знаходити талантів:

Каземіро проти МЮ:

Мовчання фанатів Манчестер Юнайтед у соцмережах проспонсоровано за до помомоги Крістал Пелес:

Коли Челсі випередив МЮ у турнірній таблиці:

Згадаємо легенду №1:

Згадаємо легенду №2:

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