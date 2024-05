Найкращий тренер туру: Олівер Гласнер (Крістал Пелес)

- МАНЧЕСТЕР СІТІ: 65,4% (-2,0%)

- АРСЕНАЛ: 34,6% (+2,1%)

- ЛІВЕРПУЛЬ: 0% (-0,1%)

*за даними Opta Analyst

Найкращий, бо "Золота рукавичка" — це єдина та головна нагорода, яку отримує воротар від Прем'єр-ліги за підсумками сезону, тоді як критерієм для її отримання є кількість проведених матчів без пропущених м'яч, рівно як найкращим бомбардиром стають за кількістю забитих голів, а найкращим плеймейкером — за кількістю асистів.

Отже, воротар Арсеналу Давід Рая у своєму дебютному сезоні на Емірейтс з 15 "сухими" матчами в активі за два тури до закінчення чемпіонату одноосібно став володарем "Золотої рукавички". Єдиний конкурент Джордан Пікфорд із Евертона із 12 поєдинками "на нуль" математично втратив шанси розділити цю нагороду разом зі своїм іспанським колегою, тому можна тільки привітати.

Багато хто критикує Раю за індивідуальні помилки та міф про його слабку сторону у грі на лінії воріт. По-перше, помилки бувають у всіх навіть найкращих воротарів — і саме вони відкладаються в пам'яті (згадайте хоча б перші місяці Андре Онана в Манчестер Юнайтед, але зараз він найкращий за відсотком сейвів в АПЛ). Більше того, якось невиправдано дорікати в цьому аспекті Раю, коли твоя команда пропустила найменше голів серед усіх у цьому сезоні чемпіонату та продовжує боротьбу за чемпіонство.

Щодо другого моменту, пропонуємо вам самим спробувати відповісти на наступне питання: як один і той же воротар у більш оборонному Брентфорді може в минулому сезоні АПЛ мати найкращий відсоток сейвів у лізі та бути у топ-3 ліги за найкращою різницею пропущених/очікуваних голів (xG), а в Арсеналі раптом стати "поганим на лінії"?

