Англія

Не дуже хороші новини з погляду статистики для Арсеналу, якому потрібна бодай одна втрата очок "містян" у трьох останніх матчах для потенційного чемпіонства.

Чемпіонська боротьба між лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті на фінальному відрізку поточного сезону англійської Прем'єр-ліги продовжує зберігати інтригу.

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Команда Мікеля Артети наразі випереджає колектив Хосепа Гвардіоли на одне набране очко, проте у діючих чемпіонів Англії ще є один матч в запасі, а свій наступний вони зіграють в гостях проти Фулгема 11 травня.

Зазначимо, що в очних протистояннях із Фулгемом на цей момент Манчестер Сіті йде на серії 15 поєдинків поспіль без поразок із урахуванням усіх турнірів.

Крім того, "містяни" не знають поразок в АПЛ протягом 20 останніх матчів поспіль.

У заключному відрізку чемпіонату Англії-2023/24 Манчестер Сіті зіграє з трьома командами з Лондона: Фулгем (гості), Тоттенгем (гості) та Вест Гем (дім).

Щодо Арсеналу, то "каноніри" в найближчому турі поїдуть у гості на Олд Траффорд до Манчестер Юнайтед, а закриватимуть сезон домашньою грою проти Евертона.

Увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

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