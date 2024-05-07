Англія

"Сороки" визначили Ллойда Келлі в якості своєї головної трансферної цілі станом на зараз.

Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі, який також може зіграти лівого фулбека, вирішив на правах вільного агента залишити свій поточний клуб через спливаючий контракт наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє FootMercato, 25-річний англієць досяг домовленості з Ньюкасл Юнайтед, який через проблеми з виконанням фінансових правил АПЛ зосереджений на пошуках підсилення складу за рахунок вільних агентів.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Келлі наразі є головною трансферною ціллю для "сорок", які прагнуть найближчим часом завершити його літній перехід.

У цьому сезоні Ллойд Келлі провів за Борнмут 23 матчі у всіх турнірах (1550 хвилин), в яких він забив 1 гол, віддав 1 асист та заробив 2 попередження.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл Юнайтед також зацікавлений у підписанні захисника Тосіна Адарабіойо, у якого влітку цього року спливає контракт із Фулгемом.