"Сороки" визначили Ллойда Келлі в якості своєї головної трансферної цілі станом на зараз.
Ллойд Келлі, Getty Images
07 травня 2024, 23:28
Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі, який також може зіграти лівого фулбека, вирішив на правах вільного агента залишити свій поточний клуб через спливаючий контракт наприкінці поточного сезону.
Як повідомляє FootMercato, 25-річний англієць досяг домовленості з Ньюкасл Юнайтед, який через проблеми з виконанням фінансових правил АПЛ зосереджений на пошуках підсилення складу за рахунок вільних агентів.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Келлі наразі є головною трансферною ціллю для "сорок", які прагнуть найближчим часом завершити його літній перехід.
У цьому сезоні Ллойд Келлі провів за Борнмут 23 матчі у всіх турнірах (1550 хвилин), в яких він забив 1 гол, віддав 1 асист та заробив 2 попередження.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл Юнайтед також зацікавлений у підписанні захисника Тосіна Адарабіойо, у якого влітку цього року спливає контракт із Фулгемом.