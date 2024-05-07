Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі, який також може зіграти лівого фулбека, вирішив на правах вільного агента залишити свій поточний клуб через спливаючий контракт наприкінці поточного сезону

Як повідомляє FootMercato, 25-річний англієць досяг домовленості з Ньюкасл Юнайтед, який через проблеми з виконанням фінансових правил АПЛ зосереджений на пошуках підсилення складу за рахунок вільних агентів.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Келлі наразі є головною трансферною ціллю для "сорок", які прагнуть найближчим часом завершити його літній перехід.

У цьому сезоні Ллойд Келлі провів за Борнмут 23 матчі у всіх турнірах (1550 хвилин), в яких він забив 1 гол, віддав 1 асист та заробив 2 попередження.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл Юнайтед також зацікавлений у підписанні захисника Тосіна Адарабіойо, у якого влітку цього року спливає контракт із Фулгемом.