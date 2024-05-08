Англія

Капітан залишиться в команді після відходу Юргена Клоппа.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк заявив, що не збирається йти з команди, попри відхід головного тренера Юргена Клоппа.

"Попереду перехідний період, і я стану його частиною. Думаю, що клуб зосереджений на питанні, хто стане новим тренером, і зараз це найголовніше. Як я вже казав, я дуже щасливий тут, я люблю цей клуб, і ви можете побачити це.

Ліверпуль уже став великою частиною мого життя, це все, що я можу сказати. Відбудеться багато змін, і я не сказав би, що "страшно" — відповідне для цього слово. Ймовірно, все буде дуже цікавим і захоплюючим", — наводить слова ван Дейка ВВС.

Нещодавно головний тренер Феєнорда Арне Слот прокоментував чутки щодо можливого переходу до Ліверпуля.