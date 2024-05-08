Англія

У клубі розглядають варіант зі зміною наставника.

Манчестер Юнайтед хоче запросити Гарета Саутгейта на посаду головного тренера — повідомляє журналіст Санті Ауна.

У керівництві розглядають можливість укласти угоду з Гаретом після Євро-2024. Є сподівання, що тренеру вдасться провести перебудову та налагодити результати.

Наразі Манчестер Юнайтед незадоволений роботою Еріка тен Гага, але не планує звільняти його до фіналу Кубка Англії.

Зараз команда знаходиться лише на 8 місці в АПЛ.