У клубі розглядають варіант зі зміною наставника.
Гарет Саутгейт, Getty Images
08 травня 2024, 17:35
Манчестер Юнайтед хоче запросити Гарета Саутгейта на посаду головного тренера — повідомляє журналіст Санті Ауна.
У керівництві розглядають можливість укласти угоду з Гаретом після Євро-2024. Є сподівання, що тренеру вдасться провести перебудову та налагодити результати.
Наразі Манчестер Юнайтед незадоволений роботою Еріка тен Гага, але не планує звільняти його до фіналу Кубка Англії.
Зараз команда знаходиться лише на 8 місці в АПЛ.