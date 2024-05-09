Англія

Німецький фахівець може очолити "червоних дияволів".

По завершенню сезону-2023/24 Томас Тухель покине Баварію. Фахівець може отримати роботу в Англії — останніми тижнями його пов'язують із Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє talkSPORT, "червоні дияволи" вже поговорили з представниками Тухеля, щоб оцінити його інтерес до роботи на Олд Траффорд. Раніше Томас Тухель працював в Англії з Челсі.

Німецький тренер не раз давав зрозуміти, що знову хотів би опинитися в Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що зараз головним тренером Манчестер Юнайтед є Ерік тен Гаг. Команда посідає лише восьме місце в турнірній таблиці англійського чемпіонату.