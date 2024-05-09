Англія

"Каноніри" вже почали шукати заміну Рамсдейлу.

Влітку цього року Арсенал може втратити одразу кількох доморощених гравців, що вплине на пошук заміни голкіпера Аарона Рамсдейла, передає видання Evening Standard.

Лондонський клуб вже почав шукати наступника 25-річного англійця у клубі. Очікується, що він залишить Арсенал через програну Давіду Раї конкуренцію за місце у рамці воріт. Фаворитом на підписання Рамсдейла є Ньюкасл Юнайтед.

Під час літнього трансферного вікна колектив Мікеля Артети можуть залишити кілька вихованців Арсеналу, а саме голкіпер Джеймс Гіллсон, півзахисник Еміль Сміт-Роу, а також нападники Едді Нкетіа і Ріс Нельсон. Через це лондонці можуть спробувати підписати доморощеного гравця саме на роль другого воротаря команди.

За даними Evening Standard, в Арсеналі розглядається навіть повернення Войцеха Щесни. Проте, ця угода виглядає складною з фінансової точки зору — в Ювентусі поляк отримує 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (після сплати податків).

Контракт 34-річного гравця з туринцями розраховано до кінця червня 2025 року. Також невідомо, чи влаштує його роль дублера Раї. Тим не менш, шанси на перехід Щесни збільшує те, що в Ювентусі працюють над підписанням голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Також повідомляється, що в якості наступника Рамсдейла (якщо відкинути доморощеність) розглядаються Джейсон Стіл із Брайтона і Діант Рамай з Аякса.