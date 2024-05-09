"Каноніри" вже почали шукати заміну Рамсдейлу.
Войцех Щесни, Getty Images
09 травня 2024, 21:05
Влітку цього року Арсенал може втратити одразу кількох доморощених гравців, що вплине на пошук заміни голкіпера Аарона Рамсдейла, передає видання Evening Standard.
Лондонський клуб вже почав шукати наступника 25-річного англійця у клубі. Очікується, що він залишить Арсенал через програну Давіду Раї конкуренцію за місце у рамці воріт. Фаворитом на підписання Рамсдейла є Ньюкасл Юнайтед.
Під час літнього трансферного вікна колектив Мікеля Артети можуть залишити кілька вихованців Арсеналу, а саме голкіпер Джеймс Гіллсон, півзахисник Еміль Сміт-Роу, а також нападники Едді Нкетіа і Ріс Нельсон. Через це лондонці можуть спробувати підписати доморощеного гравця саме на роль другого воротаря команди.
За даними Evening Standard, в Арсеналі розглядається навіть повернення Войцеха Щесни. Проте, ця угода виглядає складною з фінансової точки зору — в Ювентусі поляк отримує 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (після сплати податків).
Контракт 34-річного гравця з туринцями розраховано до кінця червня 2025 року. Також невідомо, чи влаштує його роль дублера Раї. Тим не менш, шанси на перехід Щесни збільшує те, що в Ювентусі працюють над підписанням голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.
Також повідомляється, що в якості наступника Рамсдейла (якщо відкинути доморощеність) розглядаються Джейсон Стіл із Брайтона і Діант Рамай з Аякса.