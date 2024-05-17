Англія

Football.ua розповідає про етапи кар'єри півзахисника.

Поки Енфілд готується емоційно попрощатися з іконічним тренером, буде значно менше галасу про відхід одного з найбільш технічно обдарованих гравців епохи Юргена Клоппа.

Для Тьяго це завершення періоду у Ліверпулі. 33-річний хавбек піде в якості вільного агента, коли його контракт завершиться цього літа.

В нього будуть теплі аплодисменти, якщо він приєднається до традиційного кола вдячності після завершальної гри сезону проти Вулвергемптона 19 травня, але вдячність буде змішана з сумом через те, як він провів стільки часу, спостерігаючи за головними подіями здалеку.

Тьяго не вражав Енфілд своєю грою 13 місяців, і доведеться повернутися до жалюгідної поразки 0:3 саме від Вулвергемптона у лютому 2023 року, коли він востаннє виходив у стартовому складі Ліверпуля.

Його тіло не витримало суворих умов англійської Прем’єр-ліги, і після того, як півзахист Ліверпуля був перебудований за його відсутності минулого літа, з того часу він залишається на периферії.

Який контраст з ейфорією, викликаною його приходом із мюнхенської Баварії за 25 мільйонів фунтів у вересні 2020 року.

Його останньою появою в трофейному семирічному періоді в Німеччині стала видатна гра під час фіналу Ліги чемпіонів з Парі Сен-Жермен у Лісабоні.

У 29 років Тьяго вважався гравцем, який працює на піку своїх можливостей і представляє значну зміну трансферної політики клубу щодо інвестування в молоді таланти з великим потенціалом. До Тьяго єдиним гравцем старше 26 років, за якого Ліверпуль платив гроші під час правління Клоппа, був естонський центральний захисник Рагнар Клаван, який був тимчасово придбаний у Аугсбурга за 4,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2016 році.

Юрген був рушійною силою угоди, оскільки він прагнув змінити динаміку свого півзахисту. Раніше його команда покладалася на креативних захисників Трента Александра-Арнольда та Енді Робертсона, але Тьяго був гравцем, здатним розрізати захист суперника з центру поля.

Сума була відносно низькою, оскільки у Тьяго залишався лише один рік контракту, і він уклав чотирирічну угоду на суму близько 250 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Медовий місяць тривав недовго. Після свого дебюту на лаві запасних проти Челсі Тьяго заразився Covid-19 і пропустив наступні два матчі чемпіонату. Потім, коли він повернувся до гри в мерсисайдському дербі на Гудісон Парк, Рішарлісон грубо сфолив на ньому, і він отримав травму коліна, через яку вибув майже на три місяці.

До того моменту, коли Тьяго знову з’явився на волі, Ліверпуль мав багато пошкоджень в захисті, і їхня впевненість підірвалася. Його звинувачували в тому, що він мав занадто багато дотиків і уповільнював рух команди Клоппа.

Відсутність в складі у обох матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реала була неприємною для нього, але Тьяго вніс необхідні тактичні корективи та зіграв свою роль під час боротьби Ліверпуля за четвірку.

Були часи в сезоні-2021/2022 роках, коли виступи Тьяго радували вболівальників.

Візьмемо його удар із 25 ярдів проти Порту у Лізі чемпіонів, який, здавалося, не піддався силі тяжіння, оскільки завис на шести дюймах над газоном на шляху до нижнього кута.

#UCL Ce bijou de Thiago Alcântara face à Porto cette saison 😍



Elle touche le sol ou pas 🤔



L'Espagnol fête ses 3⃣1⃣ ans aujourd'hui 🥳🇪🇸 pic.twitter.com/AkJR5d2LrD — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) April 11, 2022

Тьяго провів майстер-клас в матчі з Манчестер Юнайтед, який завершився з рахунком 4:0, що принесло йому овації на Енфілді, коли його пізніше замінили.

Але в нього завжди були проблеми з травмами. Навіть у сезоні-2021/2022, коли він провів 39 матчів, були проблеми з литками, ще один напад Covid і розтягнення капсули стегна, а також проблеми зі стегном і ахіллом.

Він плакав на Вемблі, коли його виключили з участі в фінальному матчі Кубка Ліги 2022 року з Челсі через травму на розминці, хоча він відіграв усі 120 хвилин у фіналі Кубка Англії з тим же суперником через три місяці, забивши свій післяматчевий пенальті. Він ледь не пропустив фінал Ліги чемпіонів у Парижі, оскільки не відчував пальців на ногах після знеболювальної ін’єкції. Набі Кейта був готовий замінити його, але затримка дозволила Тьяго вчасно відновитися.

На початку минулої кампанії він потягнув підколінне сухожилля, а потім виникли постійні проблеми зі стегном. Коли він все-таки грав, то був частиною старого півзахисту, коли Фабіньо та Джордан Гендерсон грали біля нього.

Тьяго міг піти за Фабіньо та Гендерсоном до Саудівської Аравії минулого літа, але вирішив залишитися перед завершальним роком свого контракту. Він відчайдушно прагнув набрати кондиції та зіграти роль у новому півзахисті Клоппа після підписання контрактів з Алексісом Мак Аллістером, Домініком Собослаї, Ватару Ендо та Раяном Гравенберхом, і його високо цінували співробітники.

"Ми сумуємо за Тьяго, ми дуже сумуємо за ним", – сказав помічник тренера Пеп Лійндерс у жовтні минулого року. "Ви можете уявити наш півзахист, наших нових гравців, про яких усі говорять, а також Тьяго в центрі? Керівництво іншими, досвід, те, як він проходить, як він рухається".

Цього не повинно було бути. Його останній сезон складався лише з 10 дотиків під час того пізнього виходу з лави запасних в матчі з Арсеналом в лютому, а потім він знову зламався. Його доступність неухильно знижується після його прибуття в Мерсісайд.

За чотири сезони в Ліверпулі Тьяго провів лише 98 матчів (71 у старті), зробив три голи та віддав шість асистів.

Чи варто було витрачати гроші? Це важко виправдати, враховуючи кількість матчів, яких він пропустив, але навіть у похмурі часи завжди поводився з гідністю та класом. Тьяго був популярною фігурою в роздягальні та робив користь суспільству завдяки роботі свого Фонду Алькантари, який допоміг покращити життя знедолених дітей у Мерсісайді.

На полі його внесок у сезоні-2021/2022 був би оцінений більш високо, якби він завершився виграшем Ліверпулем одного чи обох великих трофеїв, які їм не вдалося здобути. Він був близький до того, щоб стати життєво важливим гвинтиком у машині, що могла виграти чотири турніри.

Тьяго залишив по собі кілька особливих спогадів і пристойний відеоролик, але це не такий великий обсяг роботи, на який хтось сподівався. Натомість це розповідь про те, що могло б бути, якби когось настільки обдарованого не спіткало стільки нещасть.

За матеріалами The Athletic