Досвідчений марокканець другий тиждень поспіль найкращий у ЛК.
Ель Каабі, getty images
10 травня 2024, 17:50
Нападник пірейського Олімпіакоса Аюб Ель Каабі найкращий гравець тижня у Лізі конференцій.
30-річний марокканець знову познущався над обороню Астон Вілли (2:0), відправивши у ворота відомого аргентинського "танцюриста" Еміліано Мартінеса два м'яча, які так і залишилися без відповіді.
На нагороду також претендував нападник італійської Фіорентини Крістіан Куаме, який у матчі з Брюгге п'ять разів влучив у площину воріт Сімона Міньйоле.
Найкращим голом тижня у ЛК відзначився все той же Аюб Ель Каабі.
Раніше повідомлялося, хто став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.