Ліга конференцій

Досвідчений марокканець другий тиждень поспіль найкращий у ЛК.

Нападник пірейського Олімпіакоса Аюб Ель Каабі найкращий гравець тижня у Лізі конференцій.

30-річний марокканець знову познущався над обороню Астон Вілли (2:0), відправивши у ворота відомого аргентинського "танцюриста" Еміліано Мартінеса два м'яча, які так і залишилися без відповіді.

На нагороду також претендував нападник італійської Фіорентини Крістіан Куаме, який у матчі з Брюгге п'ять разів влучив у площину воріт Сімона Міньйоле.

Найкращим голом тижня у ЛК відзначився все той же Аюб Ель Каабі.

Раніше повідомлялося, хто став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.