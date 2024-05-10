Україна: Перша ліга

Команда з Петрового гарантувала собі місце в українській Прем'єр-лізі.

Інгулець у матчі восьмого туру чемпіонської групи Першої ліги обіграв Агробізнес із рахунком 3:0.

Перемогу команді з Петрового принесли забиті м'ячі у виконанні Валерія Сада, Артема Сітало та Олександра П'ятова.

Таким чином, Інгулець після 26 турів набрав 61 очко і посідає перше місце в турнірній таблиці та вже не опуститься нижче другого рядка, де зараз знаходяться львівські Карпати з матчем у запасі. Львів'яни ще раніше гарантували собі путівку до УПЛ.

Нагадаємо, Інгулець вилетів із УПЛ після сезону-2022/23. Тоді Інгулець посів 14 місце та поступився у перехідних матчах.

Тим часом Лівий берег поділив очки з Прикарпаттям, а Вікторія – з Епіцентром. Обидва матчі закінчилися з рахунком 1:1.