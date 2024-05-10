Англія

Боротьба за чемпіонство в АПЛ продовжується.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про чемпіонські перегони в АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Ми намагаємося наздогнати їх. Коли хтось кидає тобі виклик і змушує йти далі й далі, це завжди робить тебе кращим. Історія "Сіті" останнім часом пов'язана з трофеями. Як суперник вони були неймовірні протягом останніх 15 років, але ми хочемо це змінити.

Ми робимо все можливе, щоб удосконалюватися, щоб кинути їм виклик, і стаємо дедалі кращими і кращими. Ми досягли дуже хороших результатів у цьому сезоні і сподіваємося, що зможемо зробити те ж саме у матчі з Манчестер Юнайтед у неділю", — сказав головний тренер "канонірів".

Матч 37-го туру англійської Прем'єр ліги між МЮ та Арсеналом відбудеться 12-го травня, о 18:30 за київським часом.