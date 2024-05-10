Капітан команди залишиться ще на сезон, тоді як найстарший її гравець піде.
Вілл Г'юз, Джоел Ворд, Джеффрі Шлупп, фото Крістал Пелес
10 травня 2024, 23:01
Крістал Пелес продовжив контракти з правим захисником Джоелем Вордом, центральним півзахисником Віллом Г'юзом і лівим півзахисником Джеффрі Шлуппом, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Оновлені угоди гравців розраховано до кінця червня 2025 року. Нині 34-річний англієць Ворд є капітаном колективу Олівера Гласнера.
Тривають переговори щодо продовження контрактів із голкіпером Ремі Меттьюзом і правим захисником Натаніелем Клайном.
У Крістал Пелес також оголосили, що влітку команду залишать центральний захисник Джеймс Томкінс, який зараз є найстаршим гравцем лондонців, та опорний півзахисник Джайро Рідевалд.
У наступному, 37 турі АПЛ, підопічні Гласнера гостюватимуть у Вулвергемптона. Матч відбудеться у суботу, 11 травня.